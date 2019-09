Sind alle geprellten Kunden so verständnisvoll? „Wir erklären den Gästen, dass wir komplett in der Luft hängen. Viele verstehen es und zahlen noch einmal denselben Preis wie im Reisebüro. Wir müssen schauen, dass wir über die Runden kommen. Die Beträge sind nur Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Yvonne Kloimstein. Wie die „Krone“ berichtete wartet die Chefin des Gollinger Hofes immer noch auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag aus dem Vertrag mit Thomas Cook. „Bei Urlaubsgästen, die schon da sind, kann man nichts machen. Da müssen wir abwarten und schauen, ob man noch irgendetwas von dem Geld bekommt“, so Kloimstein.