Nationalratspräsident Sobotka zufrieden

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zeigte sich stolz über das, was der Nationalrat in der zu Ende gehenden Gesetzgebungsperiode geleistet habe, speziell auch in den U-Ausschüssen. Man solle sich die stabile Demokratie von niemandem schwachreden lassen, meinte er. Die konstituierende Sitzung des nächsten Nationalrats ist für den 23. Oktober angesetzt.