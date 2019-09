Mehr als ein Schuss des eingewechselten Masaya Okugawa (96.) und ein harmloser Kopfball von Kristensen (111.) schauten vorerst nicht heraus, bis Rapid in der Nachspielzeit einmal den Ball nicht wegbrachte: Kristensen bediente Minamino, und Salzburg jubelte überschwänglich. Die Bullen sind in dieser Saison nach zehn Pflichtspielen weiter ungeschlagen. Schon zum Liga-Start im Juli hatten sie in Hütteldorf mit 2:0 gewonnen. In den vergangenen 17 Pflichtspiel-Duellen mit Rapid gab es nur eine Niederlage. Für Rapid ging eine Erfolgsserie von zuletzt drei Liga-Siegen in Serie zu Ende. In drei der vergangenen vier Cup-Saisonen war gegen Salzburg Endstation, 2017 und 2019 jeweils im Finale. Die 20.400 Zuschauer im Allianz Stadion sorgten für den besten Besuch eines ÖFB-Cup-Spiels abgesehen von Final-Partien seit 1974. Damals hatten 22.000 Menschen im Wiener Prater ein Semifinal-Hinspiel zwischen der Austria und Rapid verfolgt.