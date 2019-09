Was heißt das in der Praxis? In Innsbruck werden jedes Jahr rund 100 Patienten Mini-Defibrillatoren eingesetzt, damit sie im Fall einer Rhythmusstörung das Herz unterstützen. Doch der Eingriff ist mit Risiken verbunden. Nicht für jeden Patienten ist das Gerät die richtige Wahl. Das lässt sich nun genauer bestimmen. Bandtlow: „Dadurch können wir die Versorgung in Tirol weiter verbessern.“