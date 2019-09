Die von der Steiermärkichen Sparkasse in Auftrag gegebene Studie zeichnet ein düsteres Zukunftsbild: 90 Prozent der Steirer sind der Meinung, dass die Mieten aktuell stärker als die Einkommen steigen. Daher fürchten drei Viertel der Bevölkerung auch: Wohnen wird im Jahr 2030 nur mehr Luxus - also nicht mehr bezahlbar - sein! Dass früher alles besser war, ist keine Leerformel, sondern für den Großteil der Befragten bittere Realität: In der Rückschau finden acht von zehn Steirern, dass man sich etwa 1980 das Wohnen noch gut leisten konnte.