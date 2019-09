So soll das auch am 16. Jänner gewesen sein. Roman M.: „Wir haben viel getrunken, dann hatten wir Sex. Sie hat sich angezogen und gesagt: ,Du kleiner Milchbub. Glaub nicht, dass die zwei Minuten Sex mir irgendwas gebracht haben.‘“ Sie wollte aus der Wohnung in Wien zu ihrem Ex-Freund fahren, wollte mit dem schlafen.