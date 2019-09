Werbezettel der verschiedenen Parteien füllen vor der Wahl die Postkästen der Bürger. So auch in Jabing, wo die Haushalte neben dem offiziellen Informationsschreiben zur Nationalratswahl passenderweise auch gleich Werbung für die SP-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner erhalten haben sollen. In dem Flugblatt sind die Erfolge der Sozialdemokraten in Sachen Nichtraucher-Schutz, Glyphosat-Verbot und Karenzanrechnung angeführt. Verteilt haben sollen es Mitarbeiter der Gemeinde während der Arbeitszeit, wird kritisiert.