Ein literarischer Tag in Wies

Während seines Aufenthaltes in der Südweststeiermark wohnte der Gastautor im Herzen von Wies - bei Familie Eisner. „Ich bin extrem nett aufgenommen worden.“ Die gesammelten Eindrücke fasst Schlembach in einen Text zusammen, den er bei der Herbstlese präsentieren wird. „Mein Plan ist es, einen Tag in Wies vom Aufwachen bis zum nächsten Sonnenaufgang wiederzugeben.“