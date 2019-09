Mal nehmen sie am Verkehr teil wie Autofahrer, mal wie Fußgänger - und häufig ist unklar, ob sie ihr Verhalten in der nächsten Sekunde wieder ändern. Aber auch für Fahrradfahrer gelten Regeln, an die sie sich zu halten haben. Wenn dies nicht der Fall ist, drohen Strafen. Davon wurden am Dienstag einige verteilt, wie die Zahlen der Polizei zeigen: Insgesamt kam es zu 64 Organstrafverfügungen, 14 Verwaltungsanzeigen und 34 Abmahnungen (etwa wegen geringfügiger Ausrüstungsmängel beziehungsweise Übertretungen).