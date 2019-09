Ex-Chef von Danske Bank tot aufgefunden

Erst am Mittwochmorgen war bekannt geworden, dass der frühere Chef der Danske Bank in Estland, Aivar Rehe, tot aufgefunden wurde. Die Polizei hatte Rehe seit Montag gesucht. Rehe leitete die Filiale der Danske Bank in Estland von 2007 bis 2015. In der Zeit waren über das Geldhaus verdächtige Zahlungen im Volumen von rund 200 Milliarden Euro gelaufen. In mehreren Ländern, darunter in den USA, laufen Ermittlungen gegen das Institut. Rehe sei dabei nicht als Verdächtiger geführt worden, sondern als Zeuge, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.