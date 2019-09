Bald gegen Fognini

Die Fahrt dauert mit dem neugebauten Hochgeschwindigkeitszug etwas mehr als vier Stunden. Mit dem normalen Zug würde die Reise fast einen halben Tag in Anspruch nehmen (11 Stunden). Dafür hat Thiem aber sicherlich keine Zeit, denn er muss am Freitag schon mit seinem Exhibition-Match-Gegner, dem Italiener Fabio Fognini (unten im Bild), in Wuhan trainieren. Ein paar PR-Termine mit Kindern in Wuhan stehen auch an. Am Samstag findet dann das Match gegen Fognini statt. Dann geht es zurück nach Peking, wo das ATP-Turnier nächste Woche beginnt.