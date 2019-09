Was passiert, wenn’s passiert? Zweistellig ist die Zahl der Objekte, wenn man den Landespolizeidirektor nach kritischer Infrastruktur in der Steiermark fragt. Eines befindet sich in Mellach. Das örtliche Fernheizkraftwerk wird zum Ziel von Terroristen - so lautet am Donnerstag der Übungs-Auftrag an Polizei und Bundesheer-Soldaten.