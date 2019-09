Wettermäßg haben sich die Organisatoren der U23-Rad-WM wohl etwas Besseres vorgestellt. Denn am ersten Tag im englischen Harrogate gab es vor allem eines: Regen. Ein unfreiwilliges Bad nahm Johan Price-Pejtersen. Dänemarks U23-Europameister fuhr in einer Rechtskurve in eine große Wasserlache und stürzte (Video oben). Auch der Ungar Attila Valter stürzte kurze Zeit später. Sein Rad musste ausgetauscht werden. Beide konnten später unverletzt weiterfahren.