Hand aufs Herz, haben Sie sich irgendwann in den letzten Monaten einmal insgeheim in Ihren alten Job an der TU Graz zurückgewünscht?

Ich habe 20 Jahre lang in der Wissenschaft gearbeitet, und ich war schon dort so etwas wie die Quotenfrau, mit der zunächst vielleicht nicht jeder etwas anfangen konnte. Aber ich bin meinen Weg gegangen - und das, obwohl zuhause drei Kinder auf ihre Mama gewartet haben. Und dann habe ich eben auch in der Politik wieder bei null angefangen. Zusätzlich zur faktenbasierten Arbeit steht man da permanent unter Beobachtung. Und ich gebe zu, dass überall Kameras dabei waren, damit habe ich mir zu Beginn schwer getan.