Ein Forstunfall in der Obersteiermark hat einen 36-jährigen Rumänen am Mittwoch das Leben gekostet. Der Mann war laut Angaben der Polizei in einem steilen Waldstück im Raum Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit Holzarbeiten beschäftigt und wurde dabei von einem Baum getroffen. Er erlitt tödliche Kopfverletzungen.