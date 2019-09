Mehr als vier Jahre nach der ersten Vorstellung bringt Hersteller Boston Dynamics seinen vierbeinigen Roboter „Spot“ nun offiziell in den Verkauf. Individuell mit verschiedensten Sensoren oder Erweiterungen wie einem Greifarm anpassbar, soll er etwa auf Baustellen, bei der Inspektion von Industrieanlagen oder im Bereich der öffentlichen Sicherheit zum Einsatz kommen. Die Laufzeit gibt Boston Dynamics mit 90 Minuten an, keine Angaben gibt es indes zum offiziellen Preis des Roboters, der derzeit laut Hersteller an „ausgewählte Early Adopter“ verschickt wird.