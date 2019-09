Am Anfang stand die historische Reise von Papst Franziskus im Februar. Nun soll in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ein „Leuchtturm des Friedens“ errichtet werden. Die drei Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam sollen an einem Ort in der Hauptstadt Abu Dhabi - dem „Haus der abrahamischen Familie“ - vereint werden. Geplant sind laut den Projektverantwortlichen nämlich eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee, die durch einen gemeinsamen Garten und ein gemeinsames Bildungszentrum miteinander verbunden sein sollen. Das Vorhaben auf der Insel Saadiyat soll bis 2022 verwirklicht werden.