Oida, Amore, Shit happens. Die Botschaften, die auf den Stickrahmen, Pullovern, Pölstern, T-Shirts und Taschen von Isabella Fraiß und Gernot Hörtner zu lesen sind, kennen keine Grenzen; weder in sprachlicher, noch in sittlicher Hinsicht. Was sie vereint: Sie treffen mitten ins Herz.