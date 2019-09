Im November wird entschieden, welche österreichische Stadt die Kulturhauptstadt Europas 2024 wird. Das Salzkammergut - mit Bad Ischl an der Spitze - geht neben St. Pölten und Dornbirn ins Rennen. Die Bürgermeister des steirischen Teils des Salzkammerguts haben am Mittwoch ihre Pläne vorgestellt. Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) kündigte die Unterstützung der Bewerbung und Mitfinanzierung an.