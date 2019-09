Die Regelung trat sofort in Kraft. Die Empörung darüber ist groß, denn gerade in der Früh machen zehn Minuten einen großen Unterschied aus, wenn Väter und Mütter pünktlich in der Arbeit sein müssen. „Dafür so viel Geld zahlen zu müssen, ist eine Schweinerei“, so der Tenor. Kritik kam auch von Bildungslandesrätin Daniela Winkler.