„Die Schülerin war ja in den letzten Schultagen vor Ausbruch der Krankheit schon infektiös. Es könnten sich also bereits andere Schüler angesteckt haben. Da die Inkubationszeit sechs Wochen beträgt, kann darüber erst in sechs Wochen Genaues gesagt werden. Bis dahin werden die Zimmer in der Schule aber zweimal täglich desinfiziert“, so Stadtphysika Birgit Trattler. Die Leiterin des Gesundheitsamtes erklärt: „Je jünger der Patient, desto weniger schlimm ist das Krankheitsbild. Ältere Patienten müssen meist mit Leberentzündung ins Spital, wenn sie an Hepatitis erkrankt sind.“ Das nun betroffene Mädchen wird ambulant betreut.