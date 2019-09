„Erwarte mir Entschuldigung von Fußi und der SPÖ“

„Die SPÖ hat damit einen weiteren Einzelfall in ihren Reihen. Die Sozialdemokratie wäre gut beraten, auf den Einflüsterer Fussi in Zukunft zu verzichten. Darüberhinaus fordere ich eine persönliche Entschuldigung von Fussi und der SPÖ. Es war auch Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, der als Verfechter eines Fairnessabkommens im Wahlkampf aufgetreten ist“, so Hofer weiter.