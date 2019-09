Große Trauer in Hollywood: Der vierfache Emmy-Preisträger und Zeichentrickproduzent J. Michael Mendel ist tot. Der frühere Herstellungsleiter der „Simpsons“ und der ebenfalls erfolgreichen Zeichentrickserie „Rick and Morty“ starb laut Angaben seiner Ehefrau Juel Bestrop eines natürlichen Todes in seinem Haus in Studio City im US-Staat Kalifornien.