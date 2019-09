„Zu sexuell!“: SpongeBob-Film wird zensuriert

Die indonesische Rundfunkkommission kontrolliert, was in Indonesien im Fernsehen gesendet werden sollte - und damit auch, was nicht ausgestrahlt werden darf. Das neueste No-Go: „Der SpongeBob Schwammkopf Film“. Dieser würde zu viele Gewaltszenen enthalten. „Es gibt auch eine Szene, in der Kaninchen gegeneinander kämpfen und sich mit Brettern und Hämmern gegenseitig ins Gesicht schlagen“, heißt es in einem Brief an den indonesischen TV-Sender „GTV“. In einem Pressestatement ergänzt Mulyo Hadi Purnomo, einer der Leiter der Kommission, er habe in dem Film unter anderem auch Verstöße gegen „dämonische Besessenheit, Horror sowie sinnliche Dialoge und Körperbewegungen“ entdeckt.