Der Rauchmelder schrillte heute, Mittwoch, um 6.14 Uhr im Bezirksaltenwohnheim in Feldkirchen in einem Zimmer im Erdgeschoss. Krankenschwester und Brandschutzbeauftragter rannten sofort zum Ort des Geschehens: Die Wäsche im Bett eines 79-Jährigen stand in Flammen. Der schwer kranke Bewohner saß mittendrin.