Neue App soll Wiener Kellner unterstützen

Bereits im vergangenen Jahr ging Getsby bei dem Wettbewerb „Austria‘s next Top Start-up“ als Sieger hervor. Die gleichnamige App will unnötige Wartezeiten im Restaurant verringern. Sobald man Getsby anklickt, erscheinen alle Lokale in der unmittelbaren Umgebung. Bereits am Weg dorthin kann man durch die Speisekarte scrollen und die Bestellung aufgeben. Sobald man dann im Restaurant ankommt, ist seine Speise in den meisten Fällen (gleich) fertig. Auch auf das Bezahlen muss man nicht warten. Dies kann man auch gemütlich über die App erledigen, dies löst auch die Problematik, falls man kein Bargeld zur Hand haben sollte.