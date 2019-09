BMW hat für das „Dream Race“ Ende November in Fuji zwischen dem Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) und der japanischen Super GT-Serie Alessandro Zanardi als ersten Fahrer bekanntgegeben. Der Italiener ist seit einem Rennunfall 2001 beidseitig beinamputiert, nimmt dank umgebauter Fahrzeuge aber weiterhin an Autorennen teil. 2018 etwa wurde er als DTM-Gaststarter in Misano sensationell Fünfter.