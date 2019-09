Ein 51-jähriger Landwirt aus Voitsberg wollte am Dienstag sein Rind in Greinbach versteigern lassen. Beim Entladen des an einem Strick befestigten Tieres vom Anhänger geriet es - obwohl die Augen verbunden waren - in Panik, der Bauer verlor die Kontrolle, das Rind riss sich los und lief wild umher.