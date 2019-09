Das Europaparlament hat am Dienstag den Auftakt von Verhandlungen mit dem EU-Ministerrat über die Entfernung terroristischer Inhalte im Netz beschlossen. Demnach sollen Internetfirmen eine Stunde Zeit haben, um derartige Inhalte aus dem Internet zu löschen. Bei dauerhaften Verstößen drohen Facebook, YouTube und Co. Sanktionen in Höhe von bis zu vier Prozent ihres Jahresumsatzes.