Die Bruchlandung des Reisegiganten Thomas Cook erschüttert die Tourismusbranche in Saalbach Hinterglemm. Von den rund 730.000 Sommernächtigungen wurden rund 100.000 über Thomas Cook gebucht. Zahlen, die so manches Saalbacher Hotel in schwere Turbulenzen bringt – viele der Rechnungen sind offen.