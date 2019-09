Ein Schock für die Anrainer! „Kurz nach 21 Uhr hat es furchtbar laut geknallt. Ich dachte sofort an eine Explosion“, schildert ein Hausherr aus Wörterberg. So besorgt wie er blickten auch die Nachbarn aus dem Fenster oder gingen vor die Tür, um nachzusehen. Erkennbar war lediglich dunkler Qualm auf der Straße nahe einem Trafo. „Die Rauchwolke war so dicht, dass ein Wagenlenker sogar anhalten musste“, zeigte sich ein Anrainer überrascht. Was Zeugen noch registrierten: ein blaues Mopedauto der Marke Aixam, das Richtung Stinatz wegfuhr. Im offenen Kofferraum hockten zwei Männer, offenbar gut gelaunt. Die Unbekannten dürften kurz zuvor eine ganze Schachtel voll Böller sowie Feuerwerkskörper entzündet und auf die Straße geworfen haben.