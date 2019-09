Feueralarm in der Nacht auf Mittwoch in Ried im Tiroler Oberinntal (Bezirk Landeck)! Ein Hotel hat aufgrund eines Glimmbrandes in der Waschküche evakuiert werden müssen. Ein Brandmelder hatte gegen 1.40 Uhr Alarm ausgelöst, woraufhin der Nachtportier Nachschau hielt und in der Waschküche eine starke Rauchentwicklung bemerkte. Der 58-Jährige schlug daraufhin sofort Alarm!