Fieberhafte Suche nach Auslöser von Lungenkrankheit

In den vergangenen Wochen sind in den USA hunderte Menschen nach dem Konsum von E-Zigaretten erkrankt. Acht Patienten starben. Bisher ist unklar, was zu den Lungenerkrankungen führt. Ein Vitamin-Öl war zuletzt in Verdacht geraten, der Auslöser für die Leiden zu sein.