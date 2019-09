Bevor in einer Woche mit der Auswärtspartie bei Liverpool in der Champions League wohl das Match der jungen Bullen-Klubhistorie folgt, wartet am Samstag zu Hause in der Liga die Austria. Doch wie jüngst gegen den LASK dürfte Marsch gegen Violett vorm England-Trip kräftig rotieren. Womit für den Meister bereits heute die „heimliche“ Generalprobe vorm Europacup-Abenteuer steigt.