Trump sieht „lächerliche Hetzjagd“ wegen „angemessenem Gespräch“

Trump hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Er sprach am Dienstag in New York und in einer Twitter-Tirade von einer „lächerlichen Hexenjagd“. Es sei „so ein erfolgreicher und wichtiger Tag bei den Vereinten Nationen“ gewesen - „und die Demokraten mussten dies natürlich mit Breaking-News-Hexenjagd-Müll absichtlich ruinieren“, so der Präsident. Zudem erklärte er, die Veröffentlichung der Mitschrift des strittigen Telefonats genehmigt zu haben. Die Öffentlichkeit werde dann sehen, „dass es ein sehr freundliches und absolut angemessenes Gespräch war“, twitterte Trump. Seine Anhänger schwor er mit einem dramatisch geschnittenen Video auf „4 more years“ ein. Innerhalb von Minuten hatte das Video mehr als 160.000 Abrufe.