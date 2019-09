Die Austria Puma Dassler GmbH will sich nämlich künftig „wieder auf das Kerngeschäft des Standorts fokussieren: die operative Betreuung der Distributoren in Afrika, Osteuropa, Zentralasien und Israel“, heißt aus dem Unternehmen. Bisher wurde von den rund 95 Mitarbeitern auch der Einkauf der Tochtergesellschaften in der Region abgewickelt. Ab 1. Jänner 2020 werden daher Arbeitsplätze in den Bereichen Einkauf, Customer Service und Lager wegfallen. Puma kündigte Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter an. „Wir werden um eine zusätzliche finanzielle Abfindung kämpfen“, so Gewerkschafter Gerald Forcher.