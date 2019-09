„... umso besser wird sie“

„Sie war bei den US Open schon viel besser als in Wimbledon und in Wimbledon besser als in Roland Garros“, sieht er eine Steigerung in der Fitness der 23-fachen Major-Siegerin. Williams hatte ja das Endspiel in Flushing Meadows gegen Kanadas Jungstar Bianca Andreescu in zwei Sätzen verloren. „Je besser sie in Form kommt, umso gefährlicher wird sie. Ich finde, dass sie bereits wieder sehr gutes Tennis spielt“, betonte Mouratoglou.