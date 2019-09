Nach und nach werden mehr Details in der Spesen-Affäre bekannt. So bestätigte der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp am Dienstagabend einen „Mietzuschuss“ für Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache aus der FPÖ-Kassa. 2500 Euro waren Strache während seiner Zeit als blauer Vorsitzender pro Monat für sein Haus überwiesen worden, berichtet der „Kurier“ - offiziell, weil Strache in seinem Haus in Klosterneuburg auch Delegationen empfangen habe. „Diese Überweisung wird eingestellt“, so Nepp.