Am Dienstag gegen 13.30 Uhr fuhr eine 36-jährige Deutsche mit ihren PKW auf der Arlbergstraße (B197) in St. Anton in westlicher Richtung. Im Auto führte sie ihre drei Kleinkinder mit. Kurz vor der Talstation der Pendlbahn versperrten drei Motorradfahrer nebeneinander die Fahrbahn, nachdem sie angehalten hatten und sich unterhielten. Als die 36-Jährige und auch andere Verkehrsteilnehmer hupten, kam einer der Motorradfahrer, ein 24-jähriger Niederländer, auf den Pkw der Frau zu und schlug mit den Fäusten gegen die Seitenscheibe der Beifahrertüre.