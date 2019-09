Zudem drückte der Bundespräsident laut seinem Büro seine Sorge über die im Amazonas Regenwald wütenden Brände aus, „die katastrophale Auswirkungen auf die ganze Menschheit haben könnten“. Van der Bellen reiste am Dienstag gemeinsam mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Umweltministerin Maria Patek nach Wien zurück. Außenminister Alexander Schallenberg bleibt noch bis Freitag in New York, wo er am Donnerstagabend Ortszeit eine Rede vor der UNO-Generalversammlung halten wird.