Nach dem Anschlusstreffer der Burgenländer in der 71. Minute wurde es aber noch einmal spannend. Torschütze war offiziell Marko Kvasina, wobei der Ball wohl von Luca Meisl noch abgefälscht wurde. Mattersburg versuchte in der Schlussphase, die letzten Kräfte zu mobilisieren, doch St. Pölten rettete den Vorsprung über die Zeit. So schieden die Gäste wie im Vorjahr bereits in der zweiten Runde aus. 2018 hatte sich Mattersburg am späteren Finalisten Rapid die Zähne ausgebissen.