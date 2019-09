Posting zu Hitler-Geburtstag „ohne Hintergedanken“

Huber hatte am 20. April 2014 all jenen gratuliert, „die heute Geburtstag haben“. Das Posting sei „ohne Hintergedanken verfasst“ worden, betonte er - Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 geboren. Parteichef Hofer sprach am Samstag die Suspendierung des 49-Jährigen aus der FPÖ aus. Die Entscheidung kommt einem Ausschluss aus der FPÖ gleich, der noch in diesem Jahr durch die Bundesparteileitung „formal abgesegnet“ werden soll, hieß es danach.