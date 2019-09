Bei Treffen in Ministerium Weisung erteilt?

Laut der Anzeige bei der WKStA haben Hackl, ihr Geschäftsführer-Kollege Axel Schwarz, Reichhardt und der Aufsichtsratschef der Austro Control, Werner Walch, einander am 10. September im Ministerium getroffen. Bei dieser Zusammenkunft soll Schwarz dazu aufgefordert worden sein, Personalentscheidungen unabhängig von Qualifikation und nur nach Parteizugehörigkeit zur FPÖ zu treffen. Reichhardt, mit den Vorwürfen konfrontiert, bestätigte zwar das Treffen vom 10. September. Dabei sei es nur um die „Strategieausrichtung 2030“ gegangen. Er habe nie eine Weisung erteilt, denn Personalentscheidungen oblägen der Geschäftsführung, so Reichhardt.