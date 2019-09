Neue Stadt, neues Umfeld, neue Wohnung: Der Uni-Start stellt für viele junge Menschen einen komplett neuen Lebensabschnitt dar. Um in dieser stressigen Zeit den Überblick zu wahren, bietet die Universität Salzburg vom 24. bis 26. September Orientierungstage mit Infos rund ums Studentenleben in der Mozartstadt an.