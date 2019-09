Mannhaft versucht er, allen Widrigkeiten zum Trotz seinen Job auszuüben, hält sich wacker auf den Beinen, läuft in Schlangenlinien die Linie auf und ab. Irgendwann aber hilft alles nix mehr: Vermutlich sturzbesoffen verliert ein Linienrichter bei einem Jugendspiel in der Tschechischen Republik die Kontrolle, bekommt Übergewicht und fällt. Die jugendlichen Zuseher haben sichtlich ihre Gaudi und halten den extravaganten Schiri per Video fest (siehe im Video oben).