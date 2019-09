Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat Arnold Schwarzenegger mit einem Trikot beschenkt. Am Rande eines Filmevents in Mailand mit Schwarzenegger als Gast wurde dem aus der Steiermark stammenden Schauspieler und ehemaligen Gouverneur von Kalifornien am Montagabend ein schwarz-weißes Shirt mit der Rückennummer 101 überreicht.