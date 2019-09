Der verletzte Fotojournalist wollte laut Medien am Montag über die Abstimmung zur Bestätigung Michels berichten. Er wurde im Gesicht getroffen und in einem Krankenhaus in Port-au-Prince behandelt. Dort sollen Ärzte am Mittwoch eine Kugel aus seinem Kiefer entfernen. Auch der Sicherheitsbeamte wurde im Spital behandelt.