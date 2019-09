„Der Umweltgedanke gewinnt noch mehr an Bedeutung“

Die Vielfalt an den 90 Ständen wird wieder unübertrefflich sein: Heimisches Obst, Gemüse, Speck, Käse Wurst und viele andere Köstlichkeiten sowie handwerkliche Erzeugnisse werden keinen Wunsch offen lassen. „Der Umweltgedanke gewinnt noch mehr an Bedeutung“, weiß Obmann Rudi Wammes. So wurde mit den VVT und den ÖBB wieder ein Paket zur CO2-freien Anreise geschnürt, die Rückfahrt ist kostenlos. Plastik wir stark reduziert, man sei auf dem Weg zum „Green Event“.