Wie wichtig ist es, was in der kommenden Legislaturperiode, also in den nächsten fünf Jahren, im Bereich Klimaschutz passiert?

Wenn wir in den nächsten fünf Jahren so weitermachen wie in den vergangenen 20 Jahren, dann ist es wirklich zu spät. Wir müssen morgen mit dem Einstieg in den Umstieg beginnen, dann können wir ihn noch relativ verträglich für die einzelnen Bürger, aber auch für die Betriebe, Industrie und Landwirtschaft machen.