Börsianer sehen Chancen

Für den Börsenspezialisten Patrick Kolb, von Credit Suisse Asset Management in der Schweiz, zahlen sich Investitionen in „kleine Firmen, die mindestens zu 50 Prozent Umsatz mit AI machen“ aus. Er würde einem Portfolio den Vorzug geben, das freilich mit 40 bis 60 Unternehmen gefüllt ist. Und die Anlage ist langfristig auf 7 bis 10 Jahre zu sehen, ähnlich wie beim Internet würde auch AI „mal einen Durchhänger haben.“ Eine normale Sache. An AI führt aber kein Weg vorbei: „Unmengen an Daten zu heben und nutzbar zu machen“, sei der Goldschatz der Zukunft, so Affenzeller.